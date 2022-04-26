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Війна з Росією: хроніка
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Повітряні сили ЗСУ цієї доби збили 10 повітряних цілей ворога, зокрема 3 винищувачі

26 квітня, 2022 вiвторок
00:59
війна з Росією збили ворожий літак

У понеділок, 25 квітня, Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – 3 винищувачі

У понеділок, 25 квітня, Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – 3 винищувачі

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях. На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили літаки", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

  • 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крилаті ракети;
  • 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

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ракети
безпілотники
збитий літак
Повітряні Збройні Сили України
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