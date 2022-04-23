28 квітня в Україну приїде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Про це у Twitter повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Повідомляється, що Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Крім цього, зі співробітниками установ ООН в Україні Гутерреш поспілкується про розширення гуманітарної допомоги для народу України.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 26 квітня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш просить зустрічі з Володимиром Путіним, щоб зупинити повномасштабну війну, яку РФ розвʼязала в Україні

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