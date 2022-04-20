Генсек ООН просить зустрічі з Путіним, щоб зупинити війну

Про це повідомляє The Hill.



За попередніми даними, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попросив зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, щоб обговорити "невідкладні кроки" щодо припинення бойових дій в Україні.



Про це йдеться в листі, врученому в Постійне представництво Російської Федерації при ООН. Окремий запит до Української місії при ООН було зроблено з проханням до Генсекретаря відвідати Київ.



"Генеральний секретар сказав, що в час великої небезпеки та її наслідків він хотів би обговорити невідкладні кроки для досягнення миру в Україні та майбутнього багатосторонності на основі Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права", – зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік.



Він зазначив, що і Україна, і Російська Федерація є членами-засновниками Організації Об’єднаних Націй і завжди були сильними прихильниками цієї Організації.



Прагнення Гутерріша до дипломатії з Путіним відбувається в той час, коли президент РФ поновив наступ на східну територію України.



Крім того повідомляється, що американські та європейські чиновники охарактеризували Путіна як надзвичайно ізольованого та відрізаного від достовірної інформації щодо його військових втрат в Україні.

Канцлер Австрії Карл Негаммер був останнім західним лідером, який зустрівся віч-на-віч з Путіним у Москві 11 квітня. Він заявив виданням, що російський президент "вірить, що виграє війну".



"[Путін] вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародній спільноті, він звинувачує українців у геноциді на Донбасі", – сказав Негаммер у неділю на NBC.

"Так він зараз у своєму світі, але я думаю, що він знає, що зараз відбувається в Україні".



Крім того, повідомляється, що Росію засудили інші країни-члени ООН. Більшість країн проголосували в Генеральній Асамблеї за засудження Москви як підбурювача війни та призупинення участі Росії в Раді з прав людини через звинувачення у серйозних порушеннях прав людини.

Росія займає постійне місце в Раді Безпеки ООН, що складається з п’яти членів, і скористалася правом вето, щоб відхилити спроби притягнути її до відповідальності за її вторгнення в Україну.



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