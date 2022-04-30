29 квітня на Запоріжжі нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у facebook.



За даними пресслужби, штурмовик збив військовий, який був на чергуванні. Він використав радянський переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла". У НГУ також зазначили, що члени екіпажу російського літака загинули.



"Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота "оркiв", а бойовий літак СУ-25 "Грач" – фермерам на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 30 квітня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, систему артилерії, 24 одиниці бронетехніки, два Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".