29 квітня на Запоріжжі нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25
29 квітня військовослужбовець Національної гвардії України збив російський літак Су-25
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у facebook.
За даними пресслужби, штурмовик збив військовий, який був на чергуванні. Він використав радянський переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла". У НГУ також зазначили, що члени екіпажу російського літака загинули.
"Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота "оркiв", а бойовий літак СУ-25 "Грач" – фермерам на металобрухт", - йдеться у повідомленні.
- Упродовж 30 квітня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, систему артилерії, 24 одиниці бронетехніки, два Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".
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