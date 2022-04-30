У зоні ООС українські військові за добу відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, два літаки й чотири БПЛА
Упродовж 30 квітня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, систему артилерії, 24 одиниці бронетехніки, два Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10"
Про це йдеться у фейсбуці штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - повідомили в заяві.
ЗСУ знищили вісім російських танків одну систему артилерії, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п'ять автомобілів ворога, зокрема два паливозаправники. У небі над Донбасом українська ППО збила два літаки Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".
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