У зоні ООС українські військові за добу відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, два літаки й чотири БПЛА

Про це йдеться у фейсбуці штабу ООС.



"Упродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - повідомили в заяві.



ЗСУ знищили вісім російських танків одну систему артилерії, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п'ять автомобілів ворога, зокрема два паливозаправники. У небі над Донбасом українська ППО збила два літаки Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".



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