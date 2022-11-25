30 доларів за барель - цілком слушна пропозиція за російську нафту, - Зеленський
Зеленський назвав "піддавками" ідею щодо обмеження ціни на нафту РФ в $70, натомість запропонував - $30 за барель
Про це заявив президент України Володимир Зеленський учасникам міжнародного симпозіуму "Європейська ідея".
"Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів.У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити", – сказав Зеленський.
Президент подякував польським і балтійським колегам за їхні пропозиції та запропонував своє бачення ціни на російську нафту.
"Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи. І на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати наш континент енергетичною зброєю", – запевнив президент.
Зеленський наголосив на енергетичній безпеці Європи: "Отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах".
- За повідомленням Bloomberg, за два тижні до набуття чинності санкцій Європейського Союзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку нафти в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.
- Сьогодні також стало відомо, що Єврокомісія розробила проєкт регламенту, в якому пропонується встановити верхній ліміт цін на газ, щоб уникнути рекордно високих цін.
- G7 та ЄС планують погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель у середу, 23 листопада.
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