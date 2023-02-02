30-річний Бобі з Португалії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріший пес

Про це інформують на сайті відомства.

"Через два тижні після того, як Спайка (попередній рекордсмен, - ред.) було оголошено найстарішим псом у світі, Книга рекордів Гіннеса отримала інформацію щодо набагато старшого пса. Насправді Бобі не просто найстаріший собака з усіх живих, він найстаріший пес в історії", - пише пресслужба.

Бобі - чистокровний Rafeiro do Alentejo, португальська порода собак-охоронців худоби, народився 11 травня 1992 року, нині йому 30 років 267 днів. Загалом середня тривалість життя у таких собак 12-14 років.

Власник Бобі Леонель розповідає, що одним із головних факторів, які сприяють довголіттю тварини, є "спокійне та мирне життя далеко від міста", йому подобається вільно блукати лісами та сільськогосподарськими угіддями.

Повідомляється, що собака ніколи не була на ланцюгу та повідцю.

Сусіди та друзи родини описують Бобі, як дуже товариського, адже той виріс поруч з іншими тваринами.

Тепер старенькому важко ходити, тому він в основному проводить час на задньому дворі зі своїми чотирма котами. Зір теж погіршився - Леонель помічає, що пес натикається на перешкоди під час ходьби. Через вік Бобі менше рухається і любить відпочивати на ліжку після їди.

"Між банкою корму для тварин та шматком мʼяса Бобі не вагається і вибирає нашу їжу", - каже господар.

25 листопада 2022 року незадовго до свого 27-го дня народження британську кішку офіційно визнали найстарішою з живих котів. Це зафіксували у Книзі рекордів Гіннеса.

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