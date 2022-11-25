Книга рекордів Гіннеса визначила найстарішу кішку у світі

Про це інформує на сайті Guinness World Records.

Кішка Флоссі встановила рекорд у віці 26 років 329 днів, що у перерахунку на вік людей - приблизно 120 років.

"Нехай зовнішній вигляд не вводить вас в оману: Флоссі може бути такою ж красивою та грайливою, як кошеня, але вона – леді поважного віку", – пишуть у Книзі рекордів.

Рекордсменка погано бачить і чує, але добре почувається, любить обійми та їжу, протягом свого довгого життя бачила різні домівки.

Нинішня власниця Вікі розповідає, що Флоссі все ще грайлива, її не турбує глухота та швидко адаптується до нового середовища, попри відсутність зору.

"Ми були приголомшені, коли побачили, що ветеринарна карта Флоссі показала, що їй 27 років. Вона найстаріша кішка, яку я коли-небудь зустрічала – близько 120 людських років", – сказала координатор відділення Cats Protection Наомі Рослінг.

Нині перевершує вік Флоссі на ціле десятиліття кіт Крем Пафф, який народився в Техасі 3 серпня 1967 року і прожив до 6 серпня 2005 року – це 38 років і 3 дні.