30 тис військових, 200 літаків: НАТО в понеділок розпочинає масштабні військові навчання впритул до російського кордону
У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.
Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає "ВВС".
Очікується, що участь в навчаннях візьмуть близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.
Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону.
Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення росії в Україну, тепер вони набуває додаткового значення через війну.
"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.
Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.
- Нагадаємо, віцепрезидент Єврокомісії заявив, що Путін вдарить по НАТО в країнах Балтії, якщо переможе в Україні.
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