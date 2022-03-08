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Путін вдарить по НАТО в країнах Балтії, якщо переможе в Україні, - віцепрезидент Єврокомісії

8 березня, 2022 вiвторок
15:01
Світ Валдіс Домбровскіс

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, посилить свої військові амбіції та кине виклик НАТО в Литві, Латвії та Естонії, якщо його не зупинять в Україні

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю Politico.

Спираючись на свій досвід прем’єр-міністра Латвії, Домбровскіс зауважив, що ЄС має серйозно поставитися до російської загрози.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться на Україні. Очевидно, зараз Путін перебуває в якомусь агресивному воєнному настрої, і, на жаль, є ймовірність, що ця агресія триватиме в інших країнах", - сказав він.

Віцепрезидента Єврокомісії особливо турбують країни Балтії.

"Якщо ви подивитеся на ескалацію агресивної риторики Росії і навіть заяви, що Росія підтримує білоруські інтереси у доступі до Балтійського моря, і наростаючу антибалтійську риторику - в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - підкреслив Домбровскіс.

Прогноз про те, що країни Балтії можуть бути наступними в полі зору Путіна після вторгнення в Україну, відображає тривогу в деяких колах Єврокомісії щодо наступного кроку Путіна. 

Визнаючи серйозну ядерну загрозу з боку Росії, Домбровскіс застерігає від політики заспокоєння президента РФ.

"Питання в тому, наскільки ми піддаємося цьому шантажу, бо його можна використовувати постійно проти всього? Путін продовжить свої агресивні війни, він завжди буде використовувати цей шантаж. Це уроки, які слід було засвоїти раніше. Умиротворення агресора не працює, і агресора потрібно зупинити всіма засобами", - наголосив він.

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Латвія
Естонія
Литва
НАТО
агресія Росії
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