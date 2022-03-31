31 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 1458 людей, - Верещук

Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"З міста Енергодар сьогодні виїхало 50 приватних автомобілів й автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости та вже перебувають у Запоріжжі. 45 автобусів, які ми відправляли для евакуації, окупанти не впустили до Бердянська. 600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати до Запоріжжя", - написала Верещук.

Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до Бердянська, щоб зранку забрати мешканців міста та маріупольців до Запоріжжя.

"Також 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою, доїхали з Мелітополя. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 т продовольства та медикаментів. Ось така ціна домовленостей та гарантій Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо роботи гуманітарних коридорів. Ведемо перемовини про повернення автобусів, щоб мешканці Мелітополя завтра мали змогу виїхати на них до Запоріжжя. ", - повідомила Верещук.

Також міністерка наголосила, що завтра, 1 квітня, продовжуватимемо "пробивати" гуманітарний коридор до Маріуполя, щоб не залишити наших людей самих.

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