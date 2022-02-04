4 лютого в Україну прийдуть сніг, ожеледиця та мороз

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Упродовж 4 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. На Сході, Північному Сході й у Криму випаде невеликий сніг, у більшості західних регіонів - невеликий мокрий сніг з дощем. На решті території погода буде сухою. Вітер північно-західний з переходом в західних областях на південно-західний, 5-10 м/с.



Денна температура в країні становитиме -4...+1°C. Усю регіони України, крім південних, накриє ожеледиця.



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