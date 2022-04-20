40% жителів Миколаєва поїхали з міста, - мер Сєнкевич
До війни в Миколаєві жило близько 500 тис. жителів, однак за майже два місяці війни, місто покинуло 40% мешканців
Про це в ефірі Бєлсат повідомив Олександр Сєнкевич.
"До війни в Миколаєві жило близько 500 тис. жителів, точних даних по кількістю виїхавших немає, але по кількості збору сміття та води, 40% жителів покинули місто. Ще місяць тому Миколаїв був майже був взятий в облогу. Так як місто знаходиться на двох річках, російські окупанти перешли одну річку, почали робити блокпости на іншій ріці, вони були розбиті і їх відкинули до Херсонської області. В нас відкрита дорога і на Кропивницький і на Кривий Ріг і на Одесу. Ми використовуємо наші автобуси для того, щоб евакуювати безкоштовно людей в сторону Одеси і Молдови", - сказав Сєнкевич.
- Додамо, що у ніч з 19 на 20 квітня у Миколаєві пролунали гучні вибухи
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