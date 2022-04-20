У Миколаєві пролунали гучні вибухи
В ніч з 19 на 20 квітня у Миколаєві пролунали гучні вибухи
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.
"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - йдеться у повідомленні мера.
У коментарі для Еспресо.TV місцеві наголосили, що вибухи є дуже гучними та ледь не безперервними. У місті з 23:03 повітряна тривога.
О 2:14 у Миколаєві оголосили відбій повітряної тривоги.
- 18 квітня росіяни скинули на Очаків заборонені касетні боєприпаси й усю ніч обстрілювали Миколаїв, руйнуючи будинки, школи й дитсадки.
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