У Миколаєві пролунали гучні вибухи

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.



"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - йдеться у повідомленні мера.



У коментарі для Еспресо.TV місцеві наголосили, що вибухи є дуже гучними та ледь не безперервними. У місті з 23:03 повітряна тривога.



О 2:14 у Миколаєві оголосили відбій повітряної тривоги.





18 квітня росіяни скинули на Очаків заборонені касетні боєприпаси й усю ніч обстрілювали Миколаїв, руйнуючи будинки, школи й дитсадки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb