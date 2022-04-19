Окупанти обстріляли Миколаївщину з "Ураганів", "Градів" і "Смерчів"
18 квітня росіяни скинули на Очаків заборонені касетні боєприпаси й усю ніч обстрілювали Миколаїв, руйнуючи будинки, школи й дитсадки
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.
"Окупанти знову обстрілювали з Ураганів, Градів та Смерчів міста Миколаївщини. Вчора вдарили по Очакову забороненими касетними снарядами. З учорашнього вечора і вночі, хаотично обстрілювали більшість районів Миколаєва", - розповіла вона.
Унаслідок російських обстрілів зруйновано цивільну інфраструктуру Миколаєва, зокрема житлові будинки.
"Як завжди постраждали дитячі садки та школи - це ж для тупих орків "найстрашніші" об’єкти, бо вони несуть знання і виховують українців справжніми людьми. Підраховуємо усі пошкодження", - наголосила Ганна Замазєєва.
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