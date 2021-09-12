400 євро за 100 грам. Скільки можна заробити на трюфелях

Трюфелі чоловік висадив декілька років тому, передає Еспресо.TV.



"Ростуть трюфелі на глибині до 20 сантиметрів разом із деревами, за коріння яких чіпляються. Від дерев гриби беруть воду і поживні речовини. Це дуб, бук, горіх, ліщина. Поряд в грунті не повинно бути агресивних грибів-конкурентів. На одному місці трюфелі ростуть не менше 10-20 років", - розповів він чернівецькій газеті Молодий буковинець.



Білий трюфель цінніший на ринку, ніж чорний. Ціна на білий стартує від 400 євро за 100 грамів. Цей гриб багатший за чорний на мікроелементи.



"Це - найсильніший афродизіак у світі, який тільки може бути", - наголошує видання.



Гарні трюфелі можуть з’явитися тільки біля здорових дерев. Ростуть вони колоніями, з року в рік на одному місці.



"Найбільш поширений ареал білого трюфеля - Воловецький, Березнянський та частково Перечинський район Закарпаття. Трюфель любить південні схили, мішані ліси і вологість - інакше гриб себе некомфортно почуватиме. Як свідчить практика, з одного гектара штучної плантації можна зібрати до 15 кілограмів грибів. Найбільш придатними для розмноження цих грибів є горіхоплідні дерева – ліщина, волоський горіх тощо. За рахунок інтегрованої системи зрошення перші трюфелі в інтенсивних горіхових садах можна отримати уже на п’ятий рік", - пояснив Михайло Козьма.



У трюфелів дуже короткий термін придатності, тому, щоб оцінити унікальність смаку, їх варто куштувати свіжими.



Михайло Козьма довів, що найбільш коштовний гриб у світі, за ціною 2 тис. євро за кілограм, можна легко вирощувати й на Буковині.





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