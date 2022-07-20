$400 млн на день. Експерти підрахували витрати Росії на війну в Україні
Російська Федерація витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день
Про це повідомляє Forbes.
На одного солдата, який бере участь у війні, витрачається близько $200 на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 000 осіб. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько $20 млн на день, — вважають експерти.
За їх словами, на компенсації за поранених і вбитих військових бюджет РФ має витрачати близько $50 млн на день.
За добу російські війська використовують до 50 000 снарядів вартістю близько $1000.
За добу армія РФ вистрілює приблизно 20 ракет по Україні. Їхня вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів ("Точка-У", Х-59) до $10 млн і більше (Х-101, Х-47 "Кинджал"). Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів "Іскандер" по $3 млн кожна, "Калібр" по $6,5 млн та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю $1–2 млн.
Середня ціна однієї ракети – близько $3 млн.
За день війни Росія втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин на $40 млн.
Найдорожчим здобутком ЗСУ є потоплений крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Загалом же Україна потопила російського флоту на суму понад $1 млрд за весь час війни.
Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають $50–100 млн на день.
- За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.
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