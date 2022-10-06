Про це він розповів на пресконференції звільнених командирів "Азову", передає Еспресо.

"Ми відчуваємо борг перед тими, хто там перебуває, та пробуємо влізти в усі організаційні питання. Спочатку мені дали списки, які виклала РФ. Ми провели опитування, вони ще не завершені. За нашими списками, 41 загиблий в Оленівці. Але ми не всіх опитали, списки збираються", - наголосив він.

Богдан Кротевич додав, що, за словами очевидців, окупанти вивозили важкопоранених під час теракту в Оленівці до лікарні. Після цього про них нічого невідомо.

"Тому такі болючі питання, особливо від сімей, будуть, але 100-відсоткової відповіді, на жаль, ми зараз не зможемо дати", - пояснив азовець.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей".

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого.

СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

2 серпня через вбивство окупантами полонених у Оленівці Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції.

7 вересня в ООН заявили, що їхня місія найближчими днями прибуде до Оленівки.

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