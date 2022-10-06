41 загиблий, але списки збирають: азовець Кротевич про загиблих в Оленівці
Начштабу полку "Азов" Богдан Кротевич заявив, що відомо про 41 вбитого українського військового під час теракту в Оленівці, але точних даних іще немає
Про це він розповів на пресконференції звільнених командирів "Азову", передає Еспресо.
"Ми відчуваємо борг перед тими, хто там перебуває, та пробуємо влізти в усі організаційні питання. Спочатку мені дали списки, які виклала РФ. Ми провели опитування, вони ще не завершені. За нашими списками, 41 загиблий в Оленівці. Але ми не всіх опитали, списки збираються", - наголосив він.
Богдан Кротевич додав, що, за словами очевидців, окупанти вивозили важкопоранених під час теракту в Оленівці до лікарні. Після цього про них нічого невідомо.
"Тому такі болючі питання, особливо від сімей, будуть, але 100-відсоткової відповіді, на жаль, ми зараз не зможемо дати", - пояснив азовець.
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