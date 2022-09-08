Місія ООН прибуде в Оленівку, щоб з'ясувати обставини вбивства українських військовополонених
Місія ООН зі з’ясування фактів має найближчими днями прибути до окупованої Оленівки, де наприкінці липня вбито понад 50 українських військовополонених
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.
"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – сказала Ді Карло.
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Вона відзначила "конструктивний підхід та підготовку до цієї місії" з боку України та Росії, й додала, що ООН розраховує на їхню подальше сприяння.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
- СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"
- Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого.
- СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.
- 2 серпня через вбивство окупантами полонених у Оленівці Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції.
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