Місія ООН прибуде в Оленівку, щоб з'ясувати обставини вбивства українських військовополонених

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – сказала Ді Карло.

Читайте також: Оленівка — наша Катинь. Як врятувати полонених оборонців Маріуполя

Вона відзначила "конструктивний підхід та підготовку до цієї місії" з боку України та Росії, й додала, що ООН розраховує на їхню подальше сприяння.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого.

СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

2 серпня через вбивство окупантами полонених у Оленівці Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb