42 країни звернулося до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинної діяльності РФ в Україні, - Мінʼюст
Стосовно злочинної діяльності російської армії на українській території до Міжнародного кримінального суду звернулося уже 42 країни
Про це повідомляє Міністр юстиції України Денис Малюська.
За його словами, у разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів РФ, усі причетні до цього особи можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.
Це означатиме, що усі особи, що вчинили злочини проти людяності, є потенційно тими, щодо яких вже ведеться розслідування. Оскільки, як відомо, наразі 42 країни подали заяви і підтримали таке розслідування МКС.
Зокрема внаслідок цього ті особи, яких суд визнає винними, зрештою можуть отримати покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.
"Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - коментує Малюська.
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