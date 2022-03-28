42 країни звернулося до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинної діяльності РФ в Україні, - Мінʼюст

Про це повідомляє Міністр юстиції України Денис Малюська.



За його словами, у разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів РФ, усі причетні до цього особи можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.



Це означатиме, що усі особи, що вчинили злочини проти людяності, є потенційно тими, щодо яких вже ведеться розслідування. Оскільки, як відомо, наразі 42 країни подали заяви і підтримали таке розслідування МКС.

Зокрема внаслідок цього ті особи, яких суд визнає винними, зрештою можуть отримати покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.



"Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - коментує Малюська.

Петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів