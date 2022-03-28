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42 країни звернулося до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинної діяльності РФ в Україні, - Мінʼюст

28 березня, 2022 понедiлок
11:29
війна з Росією Міжнародний кримінальний суд

Стосовно злочинної діяльності російської армії на українській території до Міжнародного кримінального суду звернулося уже 42 країни

Про це повідомляє Міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, у разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів РФ, усі причетні до цього особи можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Це означатиме, що усі особи, що вчинили злочини проти людяності, є потенційно тими, щодо яких вже ведеться розслідування. Оскільки, як відомо, наразі 42 країни подали заяви і підтримали таке розслідування МКС.
Зокрема внаслідок цього ті особи, яких суд визнає винними, зрештою можуть отримати покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.

"Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - коментує Малюська.

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