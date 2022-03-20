Петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів

Вона розташована на ресурсі Avaaz 14 березня, інформує Еспресо.TV

В анотації до петиції йдеться, що Путін здійснює "найстрашніший міжнародний злочин" - агресію проти суверенної держави. Але є потужний спосіб притягнути його до відповідальності: новий трибунал у Нюрнберзькому стилі.

З такою ініціативою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який закликає світ створити цей новий спецсуд. Масова підтримка громадськості надасть цій ідеї ще більшого імпульсу, і це дасть Путіну та його оточенню потужний сигнал, що світ буде притягувати їх до відповідальності.

Цей новий суд є ключовим для захисту не лише України, а й усього світу від нападу, який був незаконним від самого початку.

Експерти вважають, що трибунал у Nuremberg-style матиме допоміжні функції у діяльності Міжнародного кримінального суду, який вже розпочався підготовчу роботу у розслідування злочинів Росії під час війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до просування підтримки петиції долучились два відомих колишніх прем'єр-міністри Великобританії – Гордон Браун та Джон Мейджор.

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