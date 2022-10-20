44 дні: прем’єрство Ліз Трасс виявилося найкоротшим в історії Великої Британії
Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра лише через 44 дні після того, як вона зустрілася з королевою в Балморалі, щоб та її попросили сформувати уряд
Як повідомляє Аbcnews, з усіх британських прем’єр-міністрів вона служила найкоротший термін.
Другим у списку відтепер є Джордж Каннінг, прем'єрство якого тривало 118 днів, перш ніж він раптово помер у 1827 році.
- Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді
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