44 дні: прем’єрство Ліз Трасс виявилося найкоротшим в історії Великої Британії

Як повідомляє Аbcnews, з усіх британських прем’єр-міністрів вона служила найкоротший термін.

Другим у списку відтепер є Джордж Каннінг, прем'єрство якого тривало 118 днів, перш ніж він раптово помер у 1827 році.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді

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