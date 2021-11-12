$450 за фейковий COVID-сертифікат: прокуратура викрила підпільну типографію у Києві

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, громадянин Болгарії залучив до схеми знайомих та лікаря комунального некомерційного підприємства. Вони на замовлення виготовляли та розповсюджували підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.



Зловмисники вносили дані про щеплення до електронної медичної системи HELSI без проведення вакцинації. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку “Дія”. Паперові сертифікати та довідки про результати ПЛР-тестів замовники отримували через кур’єрську службу або таксі.



Слідство встановило, що ціна за один фальсифікований сертифікат сягала $450.







Електронна базу клієнтів організаторів схеми налічувала понад 11500 осіб. Під час обшуку слідчі вилучили у фігурантів підроблені результати ПЛР-тестів, сертифікати, печатки і штампи медичних установ, а також банківські картки.



Тривають слідчі дії, прокуратура вирішує питання щодо повідомлення підозри за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (підроблення і збут документів, печаток, штампів та бланків). Організатором схеми загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 листопада на Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну типографію, де друкували фейкові COVID-сертифікати і негативні ПЦР-тести.