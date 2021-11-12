На Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну типографію: друкували фейкові COVID-сертифікати
Дніпровська обласна прокуратура викрила групу осіб, яка створила підпільну типографію та друкувала фейкові COVID-сертифікати про вакцинацію і негативні ПЛР-тести
Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.
За даними слідства, троє мешканців Києва створили підпільну типографію й друкували підробну медичну документацію.
Оголошення про свої послуги угруповання розміщувало у телеграм-каналі, а фейкові COVID-сертифікати про вакцинацію і негативні ПЛР-тести надсилало поштою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також кошти на суму близько 500 тис. грн і $12 тис.
Прокуратура висунула правопорушникам звинувачення зач. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України (шахрайство й підроблення офіційних документів). Слідчі обирають підозрюваним обирають запобіжний захід і встановлюють інших причетних осіб.
- Нагадаємо, 10 листопада двоє українських лікарів отримали обвинувальні вироки у справах про підробки COVID-сертифікатів.
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