Про це написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко додав, що зараз неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині й Луганщині 4 червня росіяни обстріляли 81 об'єкт, 75 із них - будинки, убили 4 людей і 13 поранили