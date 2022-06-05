5 червня росіяни вбили трьох жителів Донецької області, - Кириленко
5 червня через російську агресію троє мирних жителів загинуло у Донецькій області, ще двоє поранені
Про це написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко додав, що зараз неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.
- На Донеччині й Луганщині 4 червня росіяни обстріляли 81 об'єкт, 75 із них - будинки, убили 4 людей і 13 поранили
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