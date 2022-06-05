Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил у фейсбуці.

На Луганщині під обстрілами опинилися Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка. На Донеччині від ворожого вогню постраждали вдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Времівка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка, Хрестище, Гостре, Адамівка, Хромове, Дружківка, Святогірськ.

"Ворог продовжує вбивати мирне населення українського Донбасу. Загинуло щонайменше 4 цивільні особи, 13 людей поранено. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється", - зауважили в Об'єднаних силах.

Росіяни зруйнували та пошкодили 81 цивільний об’єкт, серед яких: 75 житлових будинків, цех металообробки заводу "Енергомашспецсталь і побутовий корпус Новокраматорського машинобудівного заводу (Краматорськ), цех КВПіА підприємства "АЗОТ" (Сєвєродонецьк), гаражі сільськогосподарського підприємства "Ілюс" (Хромове), дитячий табір "Вогник" і комунальне підприємство (Бахмут), Всіхсвятський скит Святогірської лаври (Тетянівка), відділення Укрпошти (Лисичанськ).

"Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, виявили та знешкодили 63 вибухонебезпечних предмети у Краматорському, Бахмутському, Покровському, Волноваському районах Донеччини", - зауважили в ЗСУ.

Упродовж 4 червня рятувальники евакуювали із зони бойових дій 544 людей. О 16:30 5 червня до Покровська прибуде евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

4 червня на Луганщині росіяни завдали удару по підприємству "Азот" у Сєвєродонецьку, а в Лисичанську - по будівлях поліції та пошти. Також загинула місцева жителька, двоє чоловіків отримали поранення.

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