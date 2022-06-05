У Лисичанську від обстрілів рашистів загинула жінка, ще двоє поранені
Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганщину. 4 червня рашисти завдали удар по підприємству "Азот" у Сєвєродонецьку, а у Лисичанську – будівлям поліції та пошти. Також загинула місцева жителька, двоє чоловіків отримали поранення
Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Вчора зранку внаслідок обстрілів армією РФ у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку рашисти обстрілювали зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдали поблизу Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетний удар із комплексу "Точка-У" – по Лисичанську.
У результаті в Гірському пошкоджено 13 будинків, Лисичанську – п’ять, а також відділення поліції та Укрпошти. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли підприємство "Азот".
4 червня вдалося евакуювати трьох жителів Луганщини до іншого регіону.
- 4 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька в Луганській області та перекинули в місті резерви.
- На Луганщині 3 червня росіяни вбили 3 людей, зокрема дитину, поранили цивільних і пошкодили щонайменше 33 будинки.
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