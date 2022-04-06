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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 6 квітня вдалося евакуювати 4 892 людини, - Ірина Верещук

6 квітня вдалося евакуювати 4 892 людини, - Ірина Верещук

6 квітня, 2022 середа
22:16
війна з Росією Ірина Верещук

Сьогодні, 6 квітня, завдяки роботі гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 4 892 людини

Про це повідомила віце-прем'єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе. Із Запоріжжя сьогодні виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака. Автобуси зараз знаходяться в місті Василівка і продовжать рух завтра зранку. Також завтра із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ", - написала Ірина Верещук.

Також Верещук додала, що стосовно Луганської області, то з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуйовано 1206 людей.

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Ірина Верещук
біженці з України
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