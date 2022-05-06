66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - опитування Flash Eurobarometer
Третина європейців, а саме 66%, підтримують вступ України до Європейського Союзу
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У державному Центрі посилаються на опитування Flash Eurobarometer, яке у квітні провели в усіх країнах ЄС.
"Найбільше українців підтримали у Португалії – 87%, Естонії – 83%, Литві та Польщі – 82% та 81% відповідно. Однак скептично до вступу України до ЄС ставляться угорці – 48%, проти 37%. Також там найвища частка населення, яке не визначилось стосовно цього питання – 16%. Такі ж дані у Франції та Бельгії", - йдеться у повідомленні.
- Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала б повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе