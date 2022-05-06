66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - опитування Flash Eurobarometer

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



У державному Центрі посилаються на опитування Flash Eurobarometer, яке у квітні провели в усіх країнах ЄС.



"Найбільше українців підтримали у Португалії – 87%, Естонії – 83%, Литві та Польщі – 82% та 81% відповідно. Однак скептично до вступу України до ЄС ставляться угорці – 48%, проти 37%. Також там найвища частка населення, яке не визначилось стосовно цього питання – 16%. Такі ж дані у Франції та Бельгії", - йдеться у повідомленні.





Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала б повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році.

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