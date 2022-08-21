Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Відповідно до закону про ленд-ліз є велике сподівання, що до постачання зброї Україні долучаться безпосередньо виробники озброєнь. Тривалий період обговорюють в США, те, що йде конкурентна боротьба за майбутні замовлення і в ній беруть участь понад 800 компаній пропонуючи понад 1,5 тис. зразків озброєнь і військової техніки", - сказав він.

Рябих додав, що цей процес модерується Міністерством оборони США.

"Із закликом, що це озброєння має бути ефективним в умовах ведення бою з високоорганізованим противником і його процес виробництва та постачання не повинен займати тривалого часу. З вступом цього закону в повну силу можемо сподіватися, що потік озброєнь може якісно і кількісно змінитися на краще". - підсумував експерт.