9 грудня: яке відзначаємо свято, його заборони і прикмети

9 грудня за новим церковним календарем відзначаємо Зачаття Пресвятої Богородиці. У цей день згадують святу Анну, матір Діви Марії, бабусю Ісуса Христа.

Історія свята

Анна жила в I столітті до н.е. Жінка походила з родини священника. Вважається, що Анна народилася у Вифлеємі, зростала в щасливій родині й вийшла заміж за Іоакима. Вони дуже хотіли мати дітей, але їх не було у подружжя протягом 50 років. Засмучений чоловік пішов у пустелю молитися. І янгол приніс благу звістку - незабаром у них із дружиною народиться дочка. Цю ж новину ангел розповів і Анні: "...ти народиш Дочку благословенну. Заради Неї благословляться всі роди земні. Через Неї дасться спасіння всьому світу...". На 15-й день після народження дівчинки їй дали ім'я - Марія. У три роки Марію ввели в Єрусалимський храм, де вона і залишилась в якості вихованки.

Анна була похована в Єрусалимі, а за часів імператора Юстиніана II, мощі її та мафорій перенесли до Константинополя.

Прикмети на свято

відлига в цей день - зима буде теплою

вітер північний - до сильних заморозків

вода з'явилася на поверхні льоду - скоро потеплішає

сніг лягає буграми - до гарного врожаю

Що не можна робити 9 грудня

працювати жінкам і змушувати їх працювати

прати, прибирати, займатися рукоділлям

відмовляти в допомозі та милостині

Що можна робити 9 грудня

цього дня жінкам треба піти до храму, щоб помолитися святій Анні

цього дня можна їсти гарячу їжу з олією, рибу і трохи вина

9 грудня - іменини