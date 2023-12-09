9 грудня: яке відзначаємо свято, його заборони і прикмети
Яке сьогодні свято відзначають віряни, заборони, забобони, іменини та різні прикмети
9 грудня за новим церковним календарем відзначаємо Зачаття Пресвятої Богородиці. У цей день згадують святу Анну, матір Діви Марії, бабусю Ісуса Христа.
Історія свята
Анна жила в I столітті до н.е. Жінка походила з родини священника. Вважається, що Анна народилася у Вифлеємі, зростала в щасливій родині й вийшла заміж за Іоакима. Вони дуже хотіли мати дітей, але їх не було у подружжя протягом 50 років. Засмучений чоловік пішов у пустелю молитися. І янгол приніс благу звістку - незабаром у них із дружиною народиться дочка. Цю ж новину ангел розповів і Анні: "...ти народиш Дочку благословенну. Заради Неї благословляться всі роди земні. Через Неї дасться спасіння всьому світу...". На 15-й день після народження дівчинки їй дали ім'я - Марія. У три роки Марію ввели в Єрусалимський храм, де вона і залишилась в якості вихованки.
Анна була похована в Єрусалимі, а за часів імператора Юстиніана II, мощі її та мафорій перенесли до Константинополя.
Прикмети на свято
- відлига в цей день - зима буде теплою
- вітер північний - до сильних заморозків
- вода з'явилася на поверхні льоду - скоро потеплішає
- сніг лягає буграми - до гарного врожаю
Що не можна робити 9 грудня
- працювати жінкам і змушувати їх працювати
- прати, прибирати, займатися рукоділлям
- відмовляти в допомозі та милостині
Що можна робити 9 грудня
- цього дня жінкам треба піти до храму, щоб помолитися святій Анні
- цього дня можна їсти гарячу їжу з олією, рибу і трохи вина
9 грудня - іменини
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