9 із 10 операцій з платіжними картками за перше півріччя були безготівковими, - НБУ

Про це повідомляє пресцентр Національного банку України.

За сумою частка безготівкових операцій становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками аналогічного періоду цей показник становив 55,1%.

Загалом у січні - червні цьогоріч проти першого півріччя торік кількість безготівкових операцій із використанням карток збільшилася на 36%, а їхня сума – на 42%.



25% всіх безготівкових операцій – оплата товарів і послуг в Інтернеті на суму 339 млрд грн.

Понад половину (51%) припадало на розрахунки в торгівлі, а за сумою найбільше переказували з картки на картку – 43%.

Середній чек однієї операції в торговельній мережі становив 231 грн (рік тому – 223 грн), а операції з переказу з картки на картку – 1 441 грн (рік тому – 1 420 грн).

За останні пів року загальна кількість платіжних карток зросла на 4% та становила 76 млн шт.

Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, зросла на 20% – до 356 тисяч, якщо порівнювати з першим півріччям торік.

Майже на 20% за рік зросла мережа торговельних pos-терміналів в Україні – до 406,4 тис. (у першому півріччі 2020 року – 340,6 тис.). Із них близько 90% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.