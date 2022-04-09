9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини, - Верещук
Віцепрем'єр - міністр Ірина Верещук повідомила про результати гуманітарних коридорів 9 квітня
Дані опублікували facebook.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області виїхали 578 осіб.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації доїхали до Запоріжжя 3425 людей. З них:
- 192 – маріупольці;
- 3233 – мешканці міст Запорізької області
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