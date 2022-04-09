9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини, - Верещук

Дані опублікували facebook.



З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області виїхали 578 осіб.



З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації доїхали до Запоріжжя 3425 людей. З них:

192 – маріупольці;

3233 – мешканці міст Запорізької області