Російські війська відпустили гуманітарну колону, яку утримували в Мелітополі три дні, - Федоров
9 квітня окупанти дали можливість евакуюватись мешканцям Мелітополя і повернули автобуси гуманітарної колони, які утримували три дні
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"В середу була відправлена гуманітарна колона з із Запоріжжя, яка мала прибути до Мелітополя вивантажити гуманітарну допомогу і повернутись з мешканцями міста, які хочуть евакуюватись з окупованої території, у місто Запоріжжя. Але окупанти заблокували колону спочатку на блокпості у Василівці і змусили там ночувати, пізніше заблокували її на в'їзді у місті Мелітополь, забрали гуманітарну допомогу та автобуси", - сказав Федоров.
Два дні керівництво країни та обласна адміністрація намагалась домовитись з окупантами про евакуацію населення.
"Коли автобуси повернули, вони заборонили заїжджати їм на територію Мелітополя і люди, які хотіли евакуюватись, а це жінки з дітьми та люди похилого віку, мали з центру міста, де майже не працює громадський транспорт, за годину дістатись до виїзду з міста", - додав міський голова.
- 6 квітня ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ, а в Мелітопольському районі не пускають гумвантажі та блокують видачу ліків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе