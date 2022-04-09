Російські війська відпустили гуманітарну колону, яку утримували в Мелітополі три дні, - Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



"В середу була відправлена гуманітарна колона з із Запоріжжя, яка мала прибути до Мелітополя вивантажити гуманітарну допомогу і повернутись з мешканцями міста, які хочуть евакуюватись з окупованої території, у місто Запоріжжя. Але окупанти заблокували колону спочатку на блокпості у Василівці і змусили там ночувати, пізніше заблокували її на в'їзді у місті Мелітополь, забрали гуманітарну допомогу та автобуси", - сказав Федоров.



Два дні керівництво країни та обласна адміністрація намагалась домовитись з окупантами про евакуацію населення.



"Коли автобуси повернули, вони заборонили заїжджати їм на територію Мелітополя і люди, які хотіли евакуюватись, а це жінки з дітьми та люди похилого віку, мали з центру міста, де майже не працює громадський транспорт, за годину дістатись до виїзду з міста", - додав міський голова.



6 квітня ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ, а в Мелітопольському районі не пускають гумвантажі та блокують видачу ліків.