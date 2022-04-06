На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ і не пропускають гумвантажі, - ОВА
У Токмаку росіяни змушують медпрацівників підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ, а в Мелітопольскому районі не пускають гумвантажі та блокують видачу ліків
Про це повідомила Запорізька ОВА.
ЗСУ контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку та знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру й українські позиції.
"Так, за інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 5 квітня 2022 року та ранок 6 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 23 окупанти, 3 бойові броньовані машини, 5 автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню та 1 міномет 120-мм. Окрім того, наші захисники повністю зруйнували ворожий контрольно-спостережний пункт", - зазначили в ОВА.
ДСНС знищила два вибухонебезпечні предмети, які загрожували мешканцям Запорізької області, оскільки знаходилися безпосередньо в житлових будинках громадян в одному з районів Запорізької області.
"Ситуація у Мелітопольському районі досі складна. Гуманітарні вантажі з Запоріжжя через дії окупантів не потрапляють до мелітопольців, а видача необхідних медикаментів блокується", - наголосили в Запорізькій ОВА.
Окупанти це роблять у той час, коли мешканці майже не мають продуктів, ліків, коштів на рахунках. В ОВА такі дії назвали відкритим терором росіян проти мирних мешканців.
"У Токмаку окупанти примушують медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я підписувати так звані “контракти” на роботу з міністерством охорони здоров’я російськоії федерації", - додали в повідомленні.
В Енергодарі працівники ЗАЕС відмовилися зніматись у російському пропагандистському відео про нібито повну перемогу на електростанції, а російські журналісти так і не отримали жодного коментаря від співробітників станції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе