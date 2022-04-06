На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ і не пропускають гумвантажі, - ОВА

Про це повідомила Запорізька ОВА.



ЗСУ контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку та знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру й українські позиції.



"Так, за інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 5 квітня 2022 року та ранок 6 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 23 окупанти, 3 бойові броньовані машини, 5 автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню та 1 міномет 120-мм. Окрім того, наші захисники повністю зруйнували ворожий контрольно-спостережний пункт", - зазначили в ОВА.



ДСНС знищила два вибухонебезпечні предмети, які загрожували мешканцям Запорізької області, оскільки знаходилися безпосередньо в житлових будинках громадян в одному з районів Запорізької області.



"Ситуація у Мелітопольському районі досі складна. Гуманітарні вантажі з Запоріжжя через дії окупантів не потрапляють до мелітопольців, а видача необхідних медикаментів блокується", - наголосили в Запорізькій ОВА.



Окупанти це роблять у той час, коли мешканці майже не мають продуктів, ліків, коштів на рахунках. В ОВА такі дії назвали відкритим терором росіян проти мирних мешканців.



"У Токмаку окупанти примушують медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я підписувати так звані “контракти” на роботу з міністерством охорони здоров’я російськоії федерації", - додали в повідомленні.



В Енергодарі працівники ЗАЕС відмовилися зніматись у російському пропагандистському відео про нібито повну перемогу на електростанції, а російські журналісти так і не отримали жодного коментаря від співробітників станції.

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