98 країн підписали заяву щодо гарантій евакуації людей з Афганістану

Документ опублікували на сайті Держдепу США.

Країни наголошують, що прагнуть забезпечити можливість вільно виїжджати з Афганістану для своїх громадян та афганців, які співпрацювали з країнами-підписантами, а також людей з групи ризику.

"Ми отримали запевнення від талібів, що всі іноземні громадяни та будь-які громадяни Афганістану матимуть змогу безпечно їхати за межі країни", - йдеться у заяві.



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Підписанти зазначають, що продовжать видавати проїзні документи афганцям.

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"У нас є чіткі запевнення з боку талібів, що вони (афганці) зможуть подорожувати в наші країни", - написано в документі.