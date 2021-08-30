98 країн підписали заяву щодо гарантій евакуації людей з Афганістану
98 країн світу, високий представник ЄС та генсекретар НАТО підписали спільну заяву щодо гарантій евакуації людей з Афганістану
Документ опублікували на сайті Держдепу США.
Країни наголошують, що прагнуть забезпечити можливість вільно виїжджати з Афганістану для своїх громадян та афганців, які співпрацювали з країнами-підписантами, а також людей з групи ризику.
"Ми отримали запевнення від талібів, що всі іноземні громадяни та будь-які громадяни Афганістану матимуть змогу безпечно їхати за межі країни", - йдеться у заяві.
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Підписанти зазначають, що продовжать видавати проїзні документи афганцям.
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