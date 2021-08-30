Туреччина не готова приймати біженців з Афганістану, - очільник МЗС
Туреччина не може взяти на себе нову хвилю біженців з Афганістану
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, повідомляє УП з посиланням на Reuters.
"Як Туреччина, ми достатньою мірою виконали наші зобов'язання щодо міграції… Для нас не може бути й мови про те, щоб взяти на себе додатковий тягар біженців", - заявив він.
Чавушоглу додав, що зокрема країни Європи постраждають, якщо міграція з Афганістану перетвориться на кризу.
- За словами турецького лідера Реджепа Ердогана, таліби пропонували йому взяти контроль над аеропортом в Кабулі.
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