Таліби пропонують Ердогану взяти під контроль аеропорт Кабула

Про це пише Daily Sabah.

"Талібан запропонував нам управління кабульським аеропортом. Однак ми ще не прийняли остаточного рішення через побоювання з приводу безпеки", - сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За його словами, у турецькому посольстві в Кабулі відбулася зустріч з талібами, яка тривала 3,5 години, але в разі необхідності переговори можуть бути проведені знову.



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Водночас Ердоган засудив теракти, які відбулися вчора біля будівлі аеропорту Кабула і зазначив, що "це показує наскільки небезпечним є "Талібан" для Афганістану і світу в цілому".



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Турецький лідер додав, що наразі триває евакуація військовослужбовців країни, які служать в Афганістані та пообіцяв завершити її якомога швидше.