Афганістан: Масуд домовився з талібами про тимчасове перемир'я
26 серпня на переговорах у центрі провінції Парван Чарікарі таліби та "Сили національного спротиву" Ахмада Масуда-молодшого домовились тимчасово припинити бойові дії в Панджері та Баглані
Про це повідомив колишній перший заступник голови Національних зборів Мухаммад Алам Езідьяр, передає "Бабель".
Прямий діалог відбувався у провінції Парван. Делегація талібів складалася із семи осіб, а Фронту національного опору — з 12."Сторони домовилися продовжувати діалог про мир, щоб уникнути збройних атак на позиції один одного", - пояснив представник антиталібського руху Абдул Хафіз Мансур. Дату наступної зустрічі буде узгоджено пізніше.
Сили повстанців Ахмада Масуда, налічують близько 6 тис. вояків. У них немає важкої зброї, танків чи авіації. Втім, до лав опору нового "Північного Альянсу", він же - "Сили національного спротиву", приєднались спецпризначенці та деякі армійські частини.
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"Переговори потрібно відновити задля досягнення міцного миру і стабільності в країні", - наголосив Мухаммад Алам Езідьяр.
Зазначимо, що Панджшер залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений "Талібаном". Там син одного з головних лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Мансур зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Він заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою.
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