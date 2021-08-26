Афганістан: Масуд домовився з талібами про тимчасове перемир'я

Про це повідомив колишній перший заступник голови Національних зборів Мухаммад Алам Езідьяр, передає "Бабель".

Прямий діалог відбувався у провінції Парван. Делегація талібів складалася із семи осіб, а Фронту національного опору — з 12.

#Taliban and reps. from the "resistance front" hold talks in the town of Charikar. Both sides have agreed to not attack each other to give peace and negotiations a chance.#Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/Na0X4oaLWb — Mujahid Mughal (@Mujahid_3333) August 26, 2021

"Сторони домовилися продовжувати діалог про мир, щоб уникнути збройних атак на позиції один одного", - пояснив представник антиталібського руху Абдул Хафіз Мансур. Дату наступної зустрічі буде узгоджено пізніше.Сили повстанців Ахмада Масуда, налічують близько 6 тис. вояків. У них немає важкої зброї, танків чи авіації. Втім, до лав опору нового "Північного Альянсу", він же - "Сили національного спротиву", приєднались спецпризначенці та деякі армійські частини.

"Переговори потрібно відновити задля досягнення міцного миру і стабільності в країні", - наголосив Мухаммад Алам Езідьяр.

Зазначимо, що Панджшер залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений "Талібаном". Там син одного з головних лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Мансур зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Він заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою.