Теракти в Кабулі: загинуло 13 вояків США, понад 90 афганців, Байден пообіцяв відповідь "Ісламській Державі"
В результаті вибухів в столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більше 150 отримали поранення
Про це розповідає The Wall Street Journal.
Сумарна кількість загиблих від вибухів, що прогриміли в четвер, 26 серпня, біля аеропорту Кабула, досягла 103. Серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.
Президент США Джо Байден звернувся до нації через теракти в Кабулі, розповідає "Радіо Свобода".
"Ми не пробачимо, не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити", – сказав Байден у зверненні.
Він додав, що доручив військовим командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по об’єктах і ватажках "Ісламської держава", яка взяла на себе відповідальність за вибухи.
Сполучені Штати координують евакуацію з талібами відтоді, як бойовики захопили Кабул на початку місяця.
За словами Байдена, терористична атака не зупинить Сполучені Штати у місії з евакуації тисяч американських громадян, союзників і афганців, які перебувають у групі ризику, з Афганістану.
"Терористи не зупинять нас. Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Ми продовжимо евакуацію", – запевнив Байден, додавши, що за останні 12 днів з країни було вивезено понад 100 тис. людей.
Байден підтвердив, що 31 серпня – крайній термін виведення військ США з Афганістану, заявивши, що в найближчі кілька днів буде достатньо часу, щоб завершити евакуацію. За оцінками, близько 1000 громадян США все ще перебувають в країні.Нагадаємо, 26 серпня пролунав вибух біля входу в аеропорт Кабула: терорист-смертник підірвав себе у натовпі.
- Після цього посол Франції у Афганістані попередив про можливість ще одного вибуху в Кабулі
- Згодом другий вибух прогримів у готелі "Баронс", де зупиняються британці та американці.
- Кореспондент ВВС заявила, що військових в аеропорту попередили про можливість ракетного удару.
- ЗМІ та таліби заявили про причетність "Ісламської держави" до терактів. Пізніше та взяла на себе відповідальність
- Впродовж вечора ЗМІ інформували про нові вибухи в столиці Афганістану
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