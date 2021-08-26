У Кабулі стались нові вибухи, - ЗМІ
У столиці Афганістану пролунали чергові вибухи
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іноземні ЗМІ.
За попередньою інформацією, один з вибухів був в районі аеропорту
Вибухів було декілька і вони сталися на околиці Кабулу.
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Про жертв та постраждалих інформації немає.
- Після двох перших вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.
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