Вибухи в аеропорту Кабула: кількість постраждалих зросла до 60 людей

Про це повідомляє Кабульський хірургічний центр у Twitter.



"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні.



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Центр також повідомив про 30 госпіталізованих, а також про 6 жертв, які померли по дорозі до центру.



Раніше повідомлялось про щонайменше 15 поранених.



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