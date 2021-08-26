Вибухи в аеропорту Кабула: кількість постраждалих зросла до 60 людей
Після двох вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану з пораненнями госпіталізовані 60 осіб
Про це повідомляє Кабульський хірургічний центр у Twitter.
"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні.
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Центр також повідомив про 30 госпіталізованих, а також про 6 жертв, які померли по дорозі до центру.
Раніше повідомлялось про щонайменше 15 поранених.
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