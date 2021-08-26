Кабул: вибухів було 2, у готелі, де базувались британці, щонайменше 13 загиблих, включаючи дітей

Про це розповідає видання Daily Sabbagh та журналіст Стів Голанд у Twitter.



Журналіст Стів Голанд з посиланням на речника "Талібану" повідомляє про 13 вбитих під час теракту.



За його словами, під час вибуху загинули малолітні діти.



Раніше повідомлялось про щонайменше 15 поранених.



Нагадаємо, посол Франції в Афганістані попередив у Twitter про можливість другого вибуху після теракту.



Daily Sabbagh повідомляє з посиланням на британські джерела про два послідовних вибухи у готелі.



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