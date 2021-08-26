В Кабулі очікують ще один вибух, - посол Франції

Про це французький дипломат Девід Мартінон написав у Twitter.



"Всім нашим афганським друзям: Якщо ви знаходитесь біля воріт аеропорту, терміново геть і сховайтесь. Можливий другий вибух", - написав Мартінон.



Нагадаємо, 26 серпня у Кабулі перед аеропортом стався вибух. За попередньою інформацією постраждали щонайменше 15 осіб