В Кабулі очікують ще один вибух, - посол Франції
26 серпня посол Франції у Афганістані заявив, що в Кабулі очікують ще один вибух від ісламістів
Про це французький дипломат Девід Мартінон написав у Twitter.
"Всім нашим афганським друзям: Якщо ви знаходитесь біля воріт аеропорту, терміново геть і сховайтесь. Можливий другий вибух", - написав Мартінон.
- Нагадаємо, 26 серпня у Кабулі перед аеропортом стався вибух. За попередньою інформацією постраждали щонайменше 15 осіб
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