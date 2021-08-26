Журналіст ВВС заявив, що солдатів в аеропорту Кабула попередили про можливий ракетний удар
26 серпня, після двох терактів з жертвами, поблизу входу в аеропорт Хаміда Карзая у Кабулі та в готелі "Баронс", військових на летовищі попередили про можливість ракетного удару
Про це у Twitter написала кореспондент ВВС Нафісе Конавард.
За її словами людей в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая у Кабулі попередили про можливість ракетної атаки.
Солдати в аеропорту просять людей сховатись від можливого удару.
Через півгодини, о 18:16 журналістка написала ще один допис, в якому наголосила, що в аеропорту все ще діє попередження про ракетний удар.
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