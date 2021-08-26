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Журналіст ВВС заявив, що солдатів в аеропорту Кабула попередили про можливий ракетний удар

26 серпня, 2021 четвер
18:24

26 серпня, після двох терактів з жертвами, поблизу входу в аеропорт Хаміда Карзая у Кабулі та в готелі "Баронс", військових на летовищі попередили про можливість ракетного удару

Про це у Twitter написала кореспондент ВВС Нафісе Конавард.

За її словами людей в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая у Кабулі попередили про можливість ракетної атаки.

Солдати в аеропорту просять людей сховатись від можливого удару.

Через півгодини, о 18:16 журналістка написала ще один допис, в якому наголосила, що в аеропорту все ще діє попередження про ракетний удар.
 

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аеропорт
теракт
Афганістан
Талібан
Ісламська держава
Кабул
таліби
ракетний удар
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