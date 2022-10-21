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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією "А шо, Киев розбомбили"? Як зустрічають воїнів на деокупованих територіях
Анонс

"А шо, Киев розбомбили"? Як зустрічають воїнів на деокупованих територіях

21 жовтня, 2022 п'ятниця
17:15
війна з Росією війна та волонтери

Кілька місяців окупації мешканці Донеччини та Харківщині були в цілковитій інформаційній ізоляції. Росіяни розповідали про поразки українського війська, залякували та грабували

Як пережили українці окупацію?

Розбиті церкви, зруйновані будинки, залякування та грабування. Це все після себе залишили російські військові, які втікали з українських територій. Які інформаційні атаки доводилося терпіти мешканцям в окупації, як себе поводили російські військові з цивільними, а також про те, як втікали окупанти – Христина Парубій поговорить у програмі "Війна і волонтери" у п'ятницю, 21 жовтня, о 17:15. 

Україна
волонтери
волонтери і війна
деокупація України
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