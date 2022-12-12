Аби поповнити втрати в живій силі, окупанти мобілізували 28 жінок, - Генштаб
У Генштабі повідомили, що в лікарні на Луганщині наразі знаходяться понад 100 військових РФ. Аби поповнити втрати в живій силі, окупанти вже мобілізували 28 жінок
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 грудня.
Зазначається, що в лікарні міста Кремінна, що на Луганщині, наразі знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.
Аби поповнити втрати в живій силі та доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу, росіяни почали мобілізовувати жінок. Відомо, що 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.
Також у Генштабі розповіли, що у Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.
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