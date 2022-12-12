Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 грудня.

Зазначається, що в лікарні міста Кремінна, що на Луганщині, наразі знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

Аби поповнити втрати в живій силі та доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу, росіяни почали мобілізовувати жінок. Відомо, що 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Також у Генштабі розповіли, що у Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Офіцер Ізюмського батальйону ТрО Юрій Корсунов розповів, що ворог накопичує живу силу та важку техніку, щоб спробувати прорватися на Харківщині.

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