Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З певних джерел надходить інформація, що ворог накопичує живу силу, стягує важку техніку. Противник розосереджується у населених пунктах, які перебувають під окупацією. Українські захисники все відстежують. Ми розуміємо, де найбільш небезпечні ділянки, де можливі спроби прориву. ЗСУ готові до такого розвитку подій", - пояснив Корсунов.

За його словами, на лінії фронту активно працює аеророзвідка ЗСУ.

"Всі можливі варіанти наступу з боку ворога відстежуються. Робимо всі необхідні дії, щоб зупинити ворога. Дати окупантам гідну відсіч, щоб перейти до активних наступальних дій", - додав Корсунов.

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