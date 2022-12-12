Ворог накопичує живу силу та важку техніку, щоб спробувати прорватися на Харківщині, - офіцер Ізюмського батальйону ТрО Корсунов
Офіцер Ізюмського батальйону ТрО Юрій Корсунов зауважив, що ЗСУ готові до можливих намагань противника прорвати нашу оборону на Харківщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З певних джерел надходить інформація, що ворог накопичує живу силу, стягує важку техніку. Противник розосереджується у населених пунктах, які перебувають під окупацією. Українські захисники все відстежують. Ми розуміємо, де найбільш небезпечні ділянки, де можливі спроби прориву. ЗСУ готові до такого розвитку подій", - пояснив Корсунов.
За його словами, на лінії фронту активно працює аеророзвідка ЗСУ.
"Всі можливі варіанти наступу з боку ворога відстежуються. Робимо всі необхідні дії, щоб зупинити ворога. Дати окупантам гідну відсіч, щоб перейти до активних наступальних дій", - додав Корсунов.
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