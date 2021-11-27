Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
У верхніх ешелонах американської влади має місце серйозна дискусія щодо шляхів зняття нинішнього напруження на кордоні між Україною і Росією. Присвячений цьому питанню матеріал оприлюднила газета The Wall Street Journal
Як наголошується у матеріалі, з одного боку - оборонне (Пентагон) та зовнішньополітичне (Держдепартамент) відомства країни наполягають на розширенні допомоги Україні саме військового характеру, з іншого - в президентській адміністрації (Білий дім) є ті, хто дотримуються зовсім іншого підходу, розповідає Еспресо.TV.
В другому випадку йдеться про те, щоб "знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема, обмежити військові навчання США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, та призупинити військову допомогу Україні".
При цьому обидві сторони цього кулуарного обговорення визнають вкрай загрозливий характер останніх дій РФ на кордоні з Україною, а російські маневри називають "великими і незвичними". Однак, пропонують різні вирішення проблеми.
У Білому домі також розглядають можливість долучення США до Мінського процесу.
"Пентагон і Держдепартамент підкреслюють важливість посилення стримування, тоді як Білий дім шукає шляхи підтримки "стабільних та передбачуваних" відносин з Москвою, оскільки Вашингтон зосереджений на Китаї та внутрішніх проблемах", - підсумовує видання.
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