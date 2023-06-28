Абітурієнти отримали результати національного мультипредметного тесту
Учасникам основної сесії національного мультитесту в середу, 28 червня, офіційно оголосили результати тестування
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зазначено, що учасники основної сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати в персональному електронному кабінеті. Крім того, у вкладці "Результати" з'явилась опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.
"Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів тестування", - додали в УЦОЯО.
Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.
- Цьогоріч для участі в основній сесії НМТ зареєструвалося 281 198 вступників, з них 257 948 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 23 250 – за кордоном.
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