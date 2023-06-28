Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначено, що учасники основної сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати в персональному електронному кабінеті. Крім того, у вкладці "Результати" з'явилась опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

"Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів тестування", - додали в УЦОЯО.

Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.